Roma, Fonseca: "Gara spettacolare. Dobbiamo migliorare sulle fasce"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato a Roma TV la sfida pareggiata contro la Lazio: "È stata una gara spettacolare, con moltissime occasioni da una parte e dall'altra. Sicuramente chi ha assistito al match è rimasto soddisfatto da quanto fatto in campo. Una di quelle gare che esaltano il calcio. Ovviamente non era il risultato che volevamo, ma sapevamo di affrontare un avversario difficile che oggi si è dimostrato abile. Siamo passati in vantaggio, dovevamo gestire meglio, ma è stato anche merito della Lazio che ci ha creato dei pericoli. Lavoriamo per migliorare. L'infortunio di Zappacosta ha scombinato i piani? Ci siamo allenati tutta la settimana pensando di schierare Zappacosta in difesa e Florenzi alto a sinistra, ma comunque Kluivert ha fatto una buona prestazione. Sapevamo che la Lazio è una squadra molto forte nei corridoi e ci ha creato delle difficoltà con le loro incursioni sulla sinistra. Se ho scelto di non pressare alto? Tatticamente è difficile pressare una squadra che imposta con tre difensori. Lo abbiamo fatto contro il Genoa e questo ci ha sbilanciato, abbiamo cercato di correggere questi errori. Questo però ci ha privato della possibilità di pressare in alto la Lazio e avere più opportunità. Difficoltà difensive? Abbiamo sofferto più del dovuto, non siamo riusciti a gestire al meglio la gara. Dobbiamo migliorare nell'aggressione dell'avversario sulle fasce perché centralmente la squadra ha fatto bene, controllando la Lazio. Forse arriveranno altri giocatori che possono aiutarci, dobbiamo crescere sia in fase difensiva che offensiva. Voglio una squadra che sappia dominare con il possesso palla".