© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League, con la Roma che sarà impegnata contro il Gent, il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, ha commentato attraverso i canali ufficiali del club: "Il Gent è una buona squadra, è terza in campionato e ha ottenuto il primo posto in un girone difficile con avversarie come Wolfsburg e Saint-Etienne. Abbiamo davanti due gare complicate, che sono sicuro affronteremo con il coraggio e l'ambizione di chi vuole vincere".