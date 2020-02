vedi letture

Roma, Fonseca: "Gent in casa non ha mai perso. Sarà una gara difficilissima"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Gent: "Per noi sarà una partita complicata, contro una squadra forte. In casa non hanno mai perso e hanno sempre segnato. Davanti al loro pubblico fanno sempre bene e per noi sarà una partita veramente difficile".

Che significato ha per lei l'Europa League?

"Dobbiamo giocare per vincere domani, la gara è molto importante per noi, come del resto anche tutte le altre. Ci dobbiamo concentrare per fare il meglio possibile in campo".

Quanto può pesare l'esperienza di Dzeko, Smalling e di coloro che hanno giocato tante volte in Europa?

"Molto, soprattutto in momenti decisivi come questo".