Roma, Fonseca già al lavoro in vista del Siviglia. Con la Juventus spazio alle seconde linee

vedi letture

La vittoria con il Torino ha permesso a Fonseca di raggiungere l’obiettivo che si era prefissato da qualche giornata: chiudere con 4 giorni d’anticipo il discorso quinto posto in modo da concedere ai titolari un po' di stacco prima della gara del 6 agosto con il Siviglia. Nessun day off sia chiaro, solo riposo in più per quelli che a oggi sono considerati i titolari di giovedì prossimo in Europa League. Sabato con la Juventus, infatti, ci saranno tutte le seconde linee più un’eccezione: giocherà Veretout che è squalificato in coppa. Per il resto sarà una formazione diversa per 10/11 rispetto al Torino. A cominciare dal portiere con Fuzato in pole per una maglia da titolare. In difesa potrebbero rivedersi Cetin, Fazio e Jesus, mentre a centrocampo Villar si metterà al fianco di Veretout con Santon a sinistra e Zappacosta a destra. Tanti occhi saranno puntati su Zaniolo, alla sua prima da titolare dopo l’infortunio. Vicino al 22 giallorosso potrebbe giocare uno tra Perotti e Kluivert con Kalinic a fare da prima punta.

Insomma, Fonseca ha già pronto il piano Siviglia che è cominciato a Torino dove la squadra si è fermata senza fare ritorno nella Capitale vista la doppia trasferta in terra piemontese. A Roma rientrerà direttamente sabato notte. Poi con ogni probabilità la domenica libera e l’appuntamento di nuovo lunedì a Trigoria. Mercoledì la rifinitura sarà al Fulvio Bernardini e la partenza per la Germania arriverà nel pomeriggio. Ventiquattro ore dopo cominceranno i 90 minuti (o qualcosa in più in caso di supplementari e rigori) più importanti della stagione. Perché una cavalcata in Europa League potrebbe cambiare il volto a una stagione fin qui etichettata comunque come fallimentare.