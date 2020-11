Roma, Fonseca: "Grande partita oggi. Mkhitaryan un esempio, Mayoral sta crescendo"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo la vittoria con il Parma: "Abbiamo fatto un'ottima partita nel primo tempo, abbiamo segnato tre gol. Possiamo fare di più, ma penso che la squadra abbia fatto una grande partita. Nella seconda parte abbiamo gestito, ma abbiamo continuato a creare".

Avete rivalutato tanti giocatori, come Karsdorp e Spinazzola. Ma lei a giugno va a scadenza:

"E' una situazione che non dipende da me, ma non sono preoccupato. Sono focalizzato sul mio lavoro e sulle partite, sono soddisfatto perché la squadra gioca bene e vince. L'importante è la Roma, giocare come abbiamo fatto oggi".

Si aspetta Mkhitaryan così?

"E' un giocatore molto intelligente, può giocare in diverse posizioni. Il suo atteggiamento è un esempio, non mi sorprende quello che sta facendo".

Si aspettava risposte da questo gruppo senza un leader come Dzeko?

"Sì, la squadra ha fiducia. E' vero che Dzeko è molto importante per noi come Pellegrini, ma quello che è importante è che non abbiamo cambiato la nostra mentalità. Oggi abbiamo fatto una partita veramente buona".

Mayoral sta crescendo:

"Ha fatto una bella partita, ha lavorato molto con la squadra. Ha fatto un gol con un buon movimento, sta crescendo e ha più fiducia".