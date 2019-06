Roma, Fonseca ha scelto. Da Nzonzi a Veretout: la regia parla francese

© foto di Federico De Luca

Domani non sarà solo la giornata di Fonseca (arrivo previsto a Fiumicino da Kiev alle 7.10 del mattino), ma anche quella di Jordan Veretout. La Roma e soprattutto il suo allenatore hanno deciso: il francese è la prima scelta per il centrocampo, orfano dopo 18 anni di Daniele De Rossi. L’identikit del francese risponde alla caratteristiche ricercate a Trigoria. Qualità, muscoli e dinamismo ci sono. A queste è possibile unire anche un buon contributo sotto porta (13 gol nei due anni di Fiorentina in Serie A) e con il suo destro sarebbe prezioso anche sui calci piazzati.

TRATTATIVA - La Roma, ora, deve trattare con una vecchia conoscenza. Pradè è il nuovo diesse della società viola che per il giocatore chiede 25 milioni. “Non abbiamo certo bisogno di soldi” ha detto Commisso qualche giorno fa escludendo l’entrata in borsa della Fiorentina, ma vuole farsi comunque pagare a caro prezzo i suoi gioielli. Sul calciatore c’è anche il Milan. Il club rossonero, però, non vuole andare oltre i 20 milioni. Né ieri né oggi incontrerà l’agente, in Albania per il matrimonio di Hysaj (altro suo assistito). Lunedì, invece, sarà a Roma. Alle 13 è in programma un incontro con la Roma per provare a definire un accordo sui 2,5 milioni netti a stagione (bonus compresi). Al pranzo di mercato parteciperà Fienga e il diesse in pectore Petrachi. Fonseca, intanto, starà conoscendo il centro sportivo dopo il suo arrivo in mattinata e attenderà una risposta da suoi dirigenti su un’espressa richiesta di mercato del portoghese.

COPPIA - Dovesse arrivare una fumata bianca, i giallorossi si ritroverebbero con una regia tutta francese. A Veretout va aggiunto Nzonzi, una delle delusioni della stagione da poco conclusa. Il campione del mondo in Russia sarà a disposizione dai primissimi giorni del raduno vista la mancata convocazione con la sua Nazionale per gli impegni post campionato. Per ora solo qualche timido sondaggio del Lione e del Siviglia di Monchi per lui, ma nulla di concreto. Fonseca vuole comunque vederlo in ritiro prima di dare un parere. Venderlo, in più, non sarebbe per niente facile. La stagione della Roma lo ha svalutato e il club incorrerebbe in una minusvalenza che non può permettersi sicuramente entro il 30 giugno. Giudizio sospeso quindi per Nzonzi. Molto passa dal neo tecnico giallorosso e qualcosa si scoprirà già nel giorno della conferenza stampa del portoghese (presumibilmente mercoledì).