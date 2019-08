Roma, Fonseca ha scelto: Zaniolo è il trequartista della squadra

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il test di ieri della Roma a Lille ha fornito le prime vere indicazioni tattiche per il futuro. Sarà Nicolò Zaniolo il trequartista della squadra di Fonseca. Da quando è tornato a Trigoria, anticipando il rientro dalle ferie di qualche giorno, è sempre stato schierato dietro la punta. E’ l’unico a non esser rientrato nelle rotazioni dei ruoli del tecnico portoghese. Vedi Pellegrini, il quale a Perugia ha giocato da mediano, o Cristante e Pastore, utilizzati in questa pre-season da registi e anche in posizione più avanzata. I segnali che manda Zaniolo sono positivi. Novanta minuti in campo, unico della Roma a tirare verso lo specchio della porta nel primo tempo e gol del momentaneo sorpasso nella ripresa (2-1). Sul ruolo, poi, si è espresso anche il calciatore. “Da ragazzino giocavo anche come numero 10 per le mie abilità tecniche, ma mi piace giocare da 8 o addirittura come centrocampista difensivo” dice il numero 22 giallorosso. Poi aggiunge: “Se il mister mi vedesse da regista avanzato farei anche quello”. Ecco, Fonseca lo immagina così e lui lo ripaga con una buona prestazione.

INCONTRO - Novanta minuti che ha visto con interesse anche Petrachi. Il diesse ha seguito la squadra in Francia e ora farà ritorno in Italia per concludere le trattative che porteranno a Roma un centrale, un terzino e un attaccante. In settimana, però, ci sarà anche il tanto atteso incontro con l’entourage di Zaniolo. L’ex direttore sportivo del Torino lo aveva annunciato nella sua conferenza stampa: “C’è voglia di rinnovare il contratto a Nicolò”. La proposta è da 1,7 milioni di euro a stagione. Un bel salto in avanti se si pensa a 300 mila che percepisce oggi. Anche il ragazzo sembra aver definitivamente accantonato le voci di mercato: “Non sono Totti, ma come De Rossi voglio mettere la Roma al centro di tutto”. Insomma, le basi per rendere Zaniolo il diamante più prezioso della rosa di Fonseca ci sono. Serve solo un’ultima fumata bianca.