Roma, Fonseca chiede aiuto alla Juve: vincere è l'unica cosa che conta

"Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". Questa è sicuramente una delle frasi più note del calcio italiano, simbolo della Juventus e di un obiettivo che non è secondario a niente, soprattutto alla bellezza del gioco. Un motto che, in questo momento, ha fatto suo anche il tecnico della Roma Paulo Fonseca, costretto a mettere da parte per qualche tempo la sua filosofia, per ridare fiducia a una squadra che si è lentamente persa a colpi di ko.

Il risultato prima di tutto - Il tecnico portoghese, in conferenza stampa ha spiegato chiaramente il motivo di un rendimento in netto ribasso rispetto alla prima parte della stagione, dovuto ai tanti ko dell'ultimo periodo e a una fiducia sul campo, che via via è andata perduta. Ha fatto un esempio crudo ma decisamente calzante lo stesso Fonseca: "Quando uno fa un incidente in macchina, la volta dopo torna al volante con un po' di timore; se gli incidenti sono tre, addirittura qualcuno non torna nemmeno più alla guida". La Roma ha paura di provare la giocata, di rischiare, qualche volta anche di fare un passaggio semplice in avanti, preferendo il ritorno verso Pau Lopez.

Vincere per ritrovare la vecchia Roma - Solo una serie di vittorie può riportare una squadra impaurita a giocare senza timore e con il coraggio che serve per sposare la qualità dei propri uomini. Senza coraggio, la Roma torna a essere una squadra normale che rischia contro tutti gli avversari, anche quelli più banali. Per questo contro il Gent "servirà un'altra Roma" come ha detto chiaramente Fonseca prima di salutare la stampa. Vincere col Lecce per mettere un altro mattoncino nella ricostruzione dell'animo romanista e poi chiudere il discorso qualificazione andando a vincere in Belgio. Se dopo il sorteggio pareva tutto poco più di una passeggiata, adesso la sfida di Gent sarà invece decisiva anche ai fini del rendimento nella parte finale della stagione. Vincere è l'unica cosa che conta, e questa volta il detto non vale solo per la Juve.