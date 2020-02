vedi letture

Roma, Fonseca: "I dettagli hanno fatto la differenza, possiamo riprendere l'Atalanta"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha analizzato ai microfoni di Roma TV la sconfitta contro l'Atalanta: "E' un momento difficile, abbiamo bisogno di lavorare sulla testa dei giocatori. Penso che oggi non è stata una partita sbagliata dal punto di vista dell'atteggiamento, ma hanno fatto la differenza i dettagli - evidenzia Vocegiallorossa.it -. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, soprattutto difensivamente, non lasciando fare all'Atalanta il gioco che le piace. Poi però abbiamo fatto due errori, difficili da spiegare, ma i ragazzi oggi hanno dato tutto. L'Atalanta si può riprendere? Mancano 14 partite, è possibile. E' un campionato equilibrato, i punti possono perderli tutti. Credo sia possibile rimontare, ma dobbiamo lavorare per uscire da questo periodo ripartendo dalle cose buone fatte oggi. Squadra afflitta da questa negatività? E' difficile spiegare questi momenti. Oggi la squadra non ha avuto un problema mentale, ha giocato con fiducia e con l'atteggiamento giusto. Abbiamo sbagliato due momenti, siamo in un momento che a ogni errore subiamo gol. Credo che però abbiamo fatto cose buone contro una squadra fortissima e quindi sono fiducioso. E' difficile il momento, ma siamo positivi per il futuro. Devo dire che dopo il gol di Pasalic ha squadra ha provato a cambiare il risultato, ma loro difensivamente sono fortissimi. Fisicamente sono forti, non è facile creare occasioni. I giocatori ci hanno provato, ma non era semplice".