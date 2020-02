Roma, Fonseca: "I miei giocatori credono nel quarto posto e io credo in loro"

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari rispondendo anche a una domanda sulla lotta per il quarto posto: "Penso che possiamo raggiungere questo traguardo perché sono prima di tutto ottimista e positivo. Non credo che l'Atalanta arrivi in fondo al campionato senza perdere punti. Noi dobbiamo fare meglio rispetto alla prima parte del 2020. Vedo che lo spogliatoio ci crede e io credo nei miei giocatori. Dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il quarto posto".