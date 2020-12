Roma, Fonseca: "Il calendario? Sarebbe meglio giocare di lunedì ma non è una scusa"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Young Boys rispondendo a una domanda sul calendario che non favorisce i giallorossi visto i turni senza posticipi: "Io preferisco sempre avere più tempo per recuperare. Le squadre che giocano normalmente in Europa League potrebbero giocare lunedì, ma non deve essere una scusa. Abbiamo spesso ruotato in questa fase della competizione, sarà più dura in avanti".