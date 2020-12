Roma, Fonseca: "Il gol preso nel finale non mi è piaciuto. Ci è mancata la solita aggressività"

vedi letture

La Roma batte in casa il Torino e vola al terzo posto in classifica. Paulo Fonseca a RomaTv commenta così il successo raccolto dai giallorossi stasera: "Sono soddisfatto del risultato, abbiamo meritato di vincere. Abbiamo gestito le situazioni come volevamo, tranne nel finale. Non mi è piaciuto il gol che abbiamo preso".

Merito del Torino o colpa della Roma?

"Non abbiamo gestito il pallone, loro ci hanno pressato e siamo andati in difficoltà. Dovevamo far circolare meglio il pallone, loro erano anche in inferiorità".

Non siete riusciti a prendere le distanze all'avversario in alcuni frangenti?

"Abbiamo pressato male nel primo tempo, non abbiamo avuto la solita aggressività".

Dopo il terzo gol la squadra ha mollato. Ci può stare o è un problema?

"Non possiamo mai abbassare la guardia. Dopo il terzo gol l'abbiamo fatto, smettendo di giocare in modo aggressivo. Dobbiamo mantenere il pallone in una partita con l'uomo in più e tre gol di vantaggio e non lo abbiamo fatto".