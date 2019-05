Roma-Fonseca, il presidente dello Shakhtar: "Pronto a lasciarlo andare"

© foto di Federico Gaetano

Paulo Fonseca e la Roma. E' un'ipotesi e una possibilità e del futuro dell'allenatore dello Shakhtar Donetsk ne parla proprio il presidente del club, Rinat Akhmetov,. Il numero uno della società ha rilasciato un'intervista al programma "Velykyi Futbol", in cui si è soffermato anche sul futuro del tecnico.

Ha parlato con Fonseca del suo futuro?

"Paulo è un allenatore giovane, ambizioso e altamente qualificato. Se i migliori club in Europa e nel mondo si interessano a lui significa che ha buone idee, e questo è un bene sia per Paulo che per il nostro club".

Se un grande club europeo si interessa a Fonseca, è pronto a lasciarlo andare?

"Sì, naturalmente. Questa è la nostra buona reputazione. In precedenza, se un giocatore veniva da me, non lo vendevo a nessuno, non lo regalavo. E quando ho iniziato a lasciare andare i giocatori, abbiamo vinto molto di più. Questa esperienza è stata molto utile. Lo stesso vale per lo staff tecnico. Inoltre, c'è un accordo morale nel caso qualcuno si interessi. Qualcuno è interessato di sicuro a Paulo. È un bravo specialista e una persona decente. È venuto qui, in un altro paese, ha vinto tre campionati e tre coppe, più una Supercoppa. Questo merita un enorme applauso".