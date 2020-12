Roma, Fonseca: "Il risultato è quello che conta di più. La squadra deve giocare come sempre"

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Young Boys: "Il risultato è sempre la cosa che conta di più ma è importante anche la prestazione. La squadra deve giocare come al solito. Abbiamo finito la partita contro il Napoli e abbiamo analizzato tutto, questa è un'altra partita e dobbiamo giocare per vincere".