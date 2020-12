Roma, Fonseca: "Importante la vicinanza dei Friedkin. Zaniolo? Aspettiamo il momento giusto"

vedi letture

La Roma batte in casa il Torino e vola al terzo posto in classifica. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa le è piaciuto di più?

"L'obiettivo principale era vincere, sapevamo non fosse una partita facile. Abbiamo vinto bene, è una partita che poi abbiamo gestito. Ma mi è piaciuto soprattutto il fatto che abbiamo fatto tre gol e abbiamo vinto".

Lei ha sempre avuto grande fiducia in Pellegrini.

"Per me è stato sempre bene. Oggi ha fatto un bel gol, e penso abbia fatto una bella partita, come in altre occasioni".

Il terzetto difensivo di stasera è il migliore che ha a disposizione? Cosa non le è piaciuto?

"Non abbiamo gestito nel miglior modo il finale di partita. Avremmo potuto gestire il pallone, avevamo un giocatore in più, ma loro hanno iniziato a pressare e gli abbiamo dato la possibilità di avvicinarsi alla nostra area. Non mi è piaciuto il fatto di aver subito gol da una squadra che aveva un uomo in meno. Sono contento per il ritorno di Mancini e Smalling: non ho voluto rischiare Mancini perché era ammonito, ma sono soddisfatto di loro".

È uno spreco ruotare Pellegrini, Pedro e Mkhitaryan?

"Abbiamo la possibilità di far giocare Pellegrini in due posizioni, Villar ha meritato di giocare stasera. Ho deciso di confermare Pellegrini in quella posizione dopo la bella prova di Bologna, ma può fare bene due posizioni. Dopo l'uscita di Villar si è abbassato e ha fatto anche gol in quella posizione".

La classifica vi rispecchia?

"Siamo soddisfatti di avere questi punti, ma siamo molto lontani dalla fine del campionato. Dobbiamo pensare alla prossima partita contro l'Atalanta, che è molto difficile".

Quanto conta la vicinanza della proprietà?

"È importantissimo per noi che siano vicini alla squadra tutti i giorni. È importantissimo sentire il loro sostegno, per me è positivo possano essere sempre vicini alla squadra".

Ci sono già ipotesi sul ritorno di Zaniolo?

"Dobbiamo aspettare il momento giusto per farlo tornare. Sta recuperando bene, ma ci sono tempistiche che dobbiamo rispettare".