Roma, Fonseca in ansia. Da Smalling a Mkhitaryan: la metà dei titolari non è certa di restare

Da tutti, anche dentro Trigoria, quella di quest’anno è stata definita la stagione zero della Roma. Nuovi giocatori, nuovo allenatore e anche qualche volto diverso nella dirigenza. Un percorso da costruire per poi decollare definitivamente nel secondo anno di Fonseca. Il rischio, però, è che in estate possa esserci l’ennesima rivoluzione che non garantisca la continuità necessaria per dare forza a un progetto tecnico comunque valido. I calciatori hanno iniziato ad assorbire il gioco del tecnico portoghese, ma la preoccupazione dell’ex Shakhtar nasce dall’incertezza nella conferma di molti dei titolari della formazione giallorossa.

FORMAZIONE - Dell’undici tipo (Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Smalling, Mkhitaryan, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan/Pellegrini, Kluivert; Dzeko), sono 5 i giocatori che rischiano di lasciare la Capitale. Il mercato estivo per la Roma e per Petrachi si trasforma in una rischiosa mano pokeristica. A partire dalla difesa dove da confermare ci sono tre quarti degli elementi. La volontà è di rinnovare il prestito di Zappacosta e acquistare Smalling a titolo definitivo, ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo Chelsea e United. Discorso diverso per Kolarov, il quale ha rinnovato recentemente ma a fine stagione valuterà con la dirigenza il da farsi. A centrocampo poi c’è Cristante che invece potrebbe essere sacrificato in cambio di una ricca plusvalenza per aggiustare i conti non propriamente in ordine, mentre sulla trequarti c’è Mkhitaryan a caccia di conferme. Anche l’armeno, soprattutto nell’ultimo periodo, si è rivelato un profilo prezioso per Fonseca, preoccupato di dover ricominciare tutto da capo con una nuova stagione che comporterà non pochi problemi a causa dei ritardi che molto probabilmente subirà per colpa dell’emergenza Covid-19. In più il mercato a finestra unica aperto da agosto a novembre, per un club come la Roma sempre pronto ad ascoltare le offerte, spaventa il tecnico.