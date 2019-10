Roma, Fonseca in appello giovedì per la riduzione della squalifica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca vuole esserci contro il Milan. Il tecnico giallorosso, squalificato per due turni a causa delle turbolenze post-Cagliari, presenzierà all'appello giovedì, per provare personalmente ad alleggerire la propria posizione. Una speranza concreta, così come quella di recuperare in tempi brevi alcuni elementi importantissimi per il reparto offensivo: da Under (al centro di uno spinoso caso mediatico) a Mkhitaryan, fino a Perotti e Dzeko, sono tanti i dubbi in vista delle prossime sfide. Con la Samp, Fonseca potrebbe non rischiare, per avere tutti a disposizione per la sfida contro i rossoneri. Una sfida che l'ex mister dello Shakhtar non vuole assolutamente perdersi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.