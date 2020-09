Roma, Fonseca: "In condizioni normali Dzeko avrebbe giocato. Ma il primo tempo mi è piaciuto"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato il pareggio contro l'Hellas Verona ai microfoni di DAZN: "Non possiamo dire che con Dzeko non sia diverso. Penso comunque che abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, sbagliando quattro-cinque gol. Se fai gol la partita cambia. Poi nel secondo tempo abbiamo sbagliato molto ed è difficile avere la palla senza recuperarla. Abbiamo finito bene però. Avessimo fatto gol nel primo tempo sarebbe cambiato tutto".

La preparazione?

"Sono state tre settimane difficili. La squadra comunque è stata bene in campo. Vero che nel secondo tempo non abbiamo controllato la partita, ma abbiamo finito la partita vicino all'area del Verona".

L'assenza di un attaccante.

"L'Hellas giocava sempre lungo, quindi senza punta facevamo abbassare un po' troppo la squadra. Però mi è piaciuto molto il primo tempo, l'intesa tra Pedro Mkhitaryan e Pellegrini. Carles ha avuto il problema del Covid e ancora non sta bene fisicamente. Pedro invece mi ha detto di stare bene".

Come mai non ha giocato Dzeko?

"È stata una settimana molto difficile per lui. Ho fatto questa scelta per preservarlo".

Il falso nove?

"È un sistema che mi piace. Mkhitaryan gioca molto bene da falso nove ma ci manca un attaccante. Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore".

Che attaccante vorrebbe?

"Abbiamo bisogno di un attaccante mobile, che attacchi la profondità. Uno che attacchi bene lo spazio".

La difesa a 3?

"La scorsa stagione mi era piaciuta la squadra. Siamo preparati per giocare con due sistemi, a me piace giocare con la difesa a 3".

Dzeko la prossima la gioca con la maglia della Roma o della Juventus?

"Vedremo".

In situazioni normali avrebbe giocato?

"Sì (ride, ndr)"

La presenza della proprietà.

"Sono sempre molto presenti a Trigoria e sono vicini alla squadra. Per noi è importante sentirli così vicini":