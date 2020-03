Roma, Fonseca individua il vice Dzeko: è Tiquinho Soares. Mariano Diaz l'alternativa

Le strade della Roma e di Tiquinho Soares potrebbero incrociarsi nuovamente. L'ultima volta era stato in Champions League in occasione degli ottavi di finale dello scorso anno, ora, sarebbe diverso. Dal Portogallo (A Bola) sono certi che il centravanti sia una delle prime scelte di Paulo Fonseca per l'attacco della prossima stagione. Conferme arrivano anche dall'Italia e già nella passate estate il brasiliano era stato accostato alla maglia giallorossa, ma senza i presupposti giusti per far sì che la trattativa andasse a segno. Ora le condizioni sono cambiate. Il contratto di Tiquinho scade nel 2021 e la clausola rescissoria da 40 milioni che, fino al passato mercato, pesava come un macigno, adesso può esser ritoccata per evitare al Porto una dolorosa transazione a costo zero. Un'operazione dunque che può aggirarsi sui 15 milioni, con l'agente del calciatore pronto a riallacciare i contatti con Trigoria dopo i sondaggi della scorsa estate.

GLI ALTRI - D'altronde alla Roma un vice Dzeko serve. Kalinic non sarà riscattato e Petrachi, al di là dell'attaccante del Porto, sta mettendo al vaglio anche altre ipotesi. Una su tutte, quella di Mariano Diaz, nonostante gli ultimi due rifiuti, i giallorossi hanno intenzione di tornare nuovamente alla carica per l'attaccante spagnolo di origini dominicane qualora non si potesse arrivare a Tiquinho. Il classe '93, però, anche stavolta sembrerebbe orientato a dire 'no' a un'eventuale proposta del club capitolino. L'ex Lione, infatti, è fermamente deciso a restare con i 'Blancos' e giocarsi le sue carte, anche se Zidane non ha cambiato idea su di lui nonostante le ultime partite in cui Diaz è stato utilizzato. Mariano resterà sul mercato, ma il giocatore crede molto in se stesso, non pensa di essere inferiore - ad esempio - al serbo Jovic e vorrebbe giocarsi l'ennesima chance.