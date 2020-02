Roma, Fonseca: "Kalinic? Il problema è il modulo, noi mai con due punte"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha analizzato così a Roma Tv il ko di questa sera col Bologna: "La squadra ha accusato molto la sconfitta col Sassuolo e oggi è mancata la fiducia. Ci sono stati molti errori e ora è difficile capire il perché, non possiamo reagire così dopo una sconfitta come quella col Sassuolo".

La sfida con l'Atalanta può ridare stimoli?

"Si, ci aspetta una partita difficile, come lo sono tutte, ma ora sono più preoccupato sul recuperare la mia squadra che dell'avversario".

Come si spiega questo atteggiamento?

"Il problema è la mancanza di fiducia. Abbiamo giocato tante buone partite in questa stagione e anche per me è difficile spiegare perché ora abbiamo queste difficoltà. Ora devo lavorare sulla testa dei giocatori per uscire da questo periodo".

I problemi difensivi?

"Se vediamo i gol presi si vedono sempre gli stessi errori. Non è un problema di organizzazione, ma sono errori individuali dettati dalla mancanza di fiducia".

Cosa non va con Kalinic?

"È una questione di sistema, non abbiamo mai giocato con due punte e ora non si può cambiare modo di giocare".