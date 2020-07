Roma, Fonseca: "Kluivert centrale? Mi è piaciuto molto, può giocare con continuità"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato anche della possibilità di rivedere Kolarov difensore centrale: "Ha fatto una bellissima partita, per me può giocare con continuità. Mi è piaciuto molto, ci ha giocato anche nel City, per questo può avere molta più continuità".

