© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa presentando la sfida all'Atalanta di domani. Dzeko e Kolarov ci saranno: "Sono due grandi giocatori e importantissimi per noi. In questa fase in cui giochiamo tante partite vorrei farli riposare ma non è possibile. Hanno sempre risposto positivamente, sono due atleti che curano la propria condizione fisica con grande professionalità e di tutto questo ne beneficia anche la squadra".

