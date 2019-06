Roma-Fonseca, l'agente del portoghese pronto a incontrare lo Shakhtar

© foto di Federico Gaetano

Il procuratore dell'allenatore Paulo Fonseca, riporta 'Sky', è pronto a volare in Ucraina per incontrare i dirigenti dello Shakhtar Donetsk. Dopo aver trovato un accordo di massima con la Roma, il procuratore del manager lusitano incontrerà ora i dirigenti della società ucraina per capire se ci sono margini per eliminare la clausola da 5 milioni di euro presente nell'attuale contratto.