Roma, Fonseca: "L'emozione dell'Olimpico mi ha portato a diventare l'allenatore giallorosso"

Intervistato da TeleRadioStereo il tecnico della Roma Paulo Fonseca parla del momento esatto in cui ha deciso che sarebbe diventato l'allenatore della Roma: "Da portoghese ho sempre guardato il calcio e la Roma. E’ sempre stato un club che mi piaceva. Ho sentito di voler essere l’allenatore della Roma quando ci ho giocato contro all’Olimpico con lo Shakhtar. Ci fu un ambiente incredibile. In quel momento ho sentito una grande voglia di essere l’allenatore giallorosso. La Roma è più grande degli altri club perché ha una forza incredibile nei tifosi. Io sono un allenatore, ma voglio sentire questa pressione. Tutti vivono la squadra con grande intensità. Se vogliamo essere grandi serve questo. La Roma con l’organizzazione che ha sta creando la base per poter avere in poco tempo le condizioni per lottare contro chi investe molto”.