Roma, Fonseca l'equilibratore: "Ho portato il mio mood alla squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Siamo ancora all'inizio del percorso per fare una valutazione. Quest'aspetto ha molto a che fare con il nostro modo di essere. Io sono positivo e ottimista e cerco di trasmetterlo". Così Paulo Fonseca ha parlato di come la squadra ha recepito le sue indicazioni dal punto di vista dell'equilibrio. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: "L'importante è rimanere equilibrati. Nelle vittorie non è detto che tutto vada bene così come non va tutto male quando si perde. Questo messaggio deve passare ai nostri calciatori. Se nella vita non crediamo in quello che facciamo è difficile conquistare qualcosa. E' sempre importante poi l'equilibrio e questo è stato un gruppo che si è mostrato sempre aperto e positivo in ogni situazione".

