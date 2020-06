Roma, Fonseca l'uomo solo al comando

Una duplice veste da psicologo e punto di riferimento. E’ ciò che attenderà Paulo Fonseca nelle prossime settimane, con la ripresa del campionato da parte della sua Roma da affrontare nel pieno di una tempesta dirigenziale di cui certamente l’ambiente giallorosso avrebbe fatto volentieri a meno. E così, con la posizione di Petrachi in uscita e quella di De Sanctis pronta ad assumere perlomeno nell’immediato il comando delle operazioni, ecco che la figura del tecnico portoghese sembra destinata a diventare sempre più centrale nel progetto dei capitolini. Il prossimo impegno con la Sampdoria fornirà i primi riscontri, che dovranno dare delle indicazioni rilevanti anche in chiave mercato. Il colpo Pedro a parametro zero assume contorni sempre più definiti, e di fatto apre alle valutazioni rispetto a chi verrà ritenuto meritevole di riconferma e chi invece potrebbe rientrare tra i sacrificabili in vista della prossima stagione. Del resto gli estimatori non mancherebbero né per Justin Kluivert, né tantomeno per Cengiz Under. Come se non fosse stato sufficiente il tifone Petrachi, non si placano le polemiche dopo le esternazioni social di Juan Jesus che potrebbero costare al brasiliano l’esclusione dal prossimo impegno di campionato, oltre a determinare una frattura difficilmente sanabile con la società visto il danno di immagine provocato al club.