Roma, Fonseca: "La squadra sta bene. Le tre sconfitte? Inutile pensare al passato"

vedi letture

Terza vittoria consecutiva della Roma ieri sera contro l'Hellas Verona all'Olimpico. Nel dopopartita il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi attraverso i microfoni di RomaTv: "E' stata una vittoria molto difficile, ma abbiamo creato molte chiare occasioni gol. Giocare contro una squadra così è difficile, loro pressano uomo a uomo. Siamo stati bravi in contropiede, abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla, ma non è facile affrontare il Verona”.

L’aveva preparata così?

“Noi siamo una squadra che vuole avere la palla, ma dobbiamo capire le caratteristiche dell’avversario. Ho visto quasi tutte le partite del Verona e mai gli avversari hanno avuto il pallino del gioco. Noi non abbiamo rischiato, abbiamo giocato sulle seconde palle. Diciamo che è stata quasi una partita in cui abbiamo lasciato spazio per giocare in contropiede”.

La grande intensità deriva dalle caratteristiche dell'avversario o perché la squadra sta meglio?

“Mi è piaciuto l’atteggiamento di quasi tutti i ragazzi, La squadra sta meglio fisicamente, ora può avere questa aggressività. Alcuni hanno fatto bene nella fase di non possesso. Non è possibile fare pressing tutto il tempo a tutto campo, ma la squadra sta facendo bene”.

Vedremo sempre questa intensità?

“Sì io lo voglio. Abbiamo fatto bene oggi, ma anche nelle ultime due. Lavoriamo per avere sempre questa intensità, questa voglia di recuperare sempre la palla”.

Dopo 3 sconfitte, 3 vittorie: ha un rimpianto sulle sconfitte?

“Io penso che adesso è importante non pensare al passato, ma solo al presente e al futuro, che è quello su cui possiamo lavorare. Ora dobbiamo pensare alla gara con l’Inter che è la più importante”.