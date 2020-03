Roma, Fonseca: "La squadra sta tornando ad avere fiducia e a giocare come voglio"

Intervenuto ai microfoni di Roma TV, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha commentato così il successo per 4-3 sul campo del Cagliari:

Vittoria importante per il vostro percorso

“Penso che era importante vincere, era difficile giocare qui, è una squadra fortissima. Era importante vincere. Sento che la squadra è in un buon momento come con il Lecce. La squadra sta ritornando ad avere fiducia e a giocare come io voglio. Prima del gol di Kalinic abbiamo avuto cinque chance di gol attaccando con coraggio, è questo che voglio dalla squadra. Ci sono molte cose positive oggi, di negativo c’è che abbiamo pensato che la partita fosse finita dopo il terzo gol. Dobbiamo cambiare questo pensiero perché non aiuta la squadra, dobbiamo evitare questi momenti finali, abbiamo fatto una partita da 5-6 gol”.

Come è nata l’idea Kalinic?

“Non possiamo dimenticare della partita di Gent, Dzeko era uno di quelli più stanchi. Kalinic sta lavorando bene e pensavo fosse la chance giusta. Anche Villar ha giocato bene nella sua prima presenza da titolare, viene dalla seconda Liga spagnola a ha fatto molto bene”.

Cosa ne pensa dei due esterni offensivi?

“Sono migliorati molto in fase difensiva, sono molto veloci, possono fare la differenza nel contropiede e lo hanno fatto. Abbiamo spazio e tempo per migliorare l’atteggiamento difensivo. Ci sono state altre situazioni in cui potevano fare meglio. Devo dire che chi oggi ha fatto la differenza è Mkhitaryan”.

Avete gioco bene in verticale

“Dobbiamo cercare di essere più veloci in verticale, credo che la squadra oggi abbia scelto bene il momento di accelerare la partita con i giocatori veloci. Io voglio dire una cosa: abbiamo preso 3 gol, ma credo non sia giusto parlare del comportamento dei difensori, hanno fatto una buona partita, subendo gol con un rigore e un gran gol di Joao. Il Cagliari non ha avuto molte occasioni, ma ha sfruttato quelle avute, i difensori hanno fatto un’ottima partita con l’aiuto di Cristante e Villar”.

Avete giocato in contropiede per risparmiare le energie?

“A volte non è possibile pressare vicino all’area avversaria, a volte la strategia è chiudere e ripartire nel momento giusto. È anche una strategia offensiva, dipende da chi affrontiamo. Così facendo abbiamo più occasioni di contropiede”.