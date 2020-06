Roma, Fonseca lancia Perez e aspetta Zaniolo. Under, quotazioni in ribasso e addio più vicino

Al dieci giugno gli exit poll della fascia destra della Roma vedono Carles Perez in vantaggio, Under che perde posizioni e Zaniolo pronto a recuperarle in attesa che ritorni a disposizione del tecnico. E pensare che con l’infortunio di Nicolò, Cengiz aveva avuto un’altra occasione importante: quella di riscattare una stagione condizionata da infortuni e un rendimento altalenante. La sosta forzata, invece, sembra aver fatto bene all’esterno spagnolo che dal suo arrivo ha giocato sette partite, ma solo due da titolare. Stiamo parlando di quelle in Europa League dove gli avversari lasciano più campo e danno meno spazio ai tatticismi tipici della Serie A. In questi due mesi Carles Perez ha passato la quarantena da solo e Fonseca ha avuto per lui un occhio di riguardo. Questo ha permesso ai due di stringere un rapporto migliore.

Anche l’atteggiamento dell’ex Barca, rispetto a quello mostrato e criticato all’esodio con il Sassuolo, sembra cambiato. Gli allenamenti individuali e di gruppo senza partite hanno fatto il resto. Carles alla ripresa è pronto a prendersi la maglia da titolare in attesa che torni Zaniolo che oggi si opererà al naso per eliminare un piccolo problema di respirazione. Il ritorno in campo è previsto comunque per il 15 di luglio contro l’Hellas Verona e questo, unito alla crescita dello spagnolo, non farà altro che abbassare le quotazioni e il minutaggio di Under, ormai ai margini del progetto. La Roma ha fissato il prezzo a 30 milioni e sul turco non ci sono solamente le sirene di Premier League e Bundesliga, anche Juve e Napoli guardano al giocatore con interesse e chissà che non possa essere una pedina di scambio in un mercato definito da tutti creativo.