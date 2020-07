Roma, Fonseca: "Meritavamo la vittoria, partita che ci dà grande fiducia"

vedi letture

Dopo il pareggio contro l'Inter, Paulo Fonseca ha parlato anche ai microfoni di Roma TV: "Non sono soddisfatto del risultato, ma della prestazione sì. Meritavamo la vittoria, siamo stati sicuri e loro hanno segnato solo su palle ferme, di cui una con un po’ di fortuna. Sono soddisfatto dei ragazzi, meritavano di uscire dal campo con 3 punti”.

Conte ha dovuto cambiare gli esterni, l’avevate preparata bene in quella zona

“In questo momento è importante che la Roma sappia pressare alta. L’Inter non ha creato occasioni da gol, Pau Lopez non ha fatto niente oggi. Siamo usciti bene dalla difesa. Meritavamo la vittoria, ma questa partita ci dà fiducia”.

La squadra gioca aggressiva per via del gioco o per il modulo?

“Anche quando giocavamo con l’altro modulo provavamo a pressare alto, ma questo sistema porta più aggressività. Stiamo facendo bene, non ho voglia di cambiare questa attitudine della squadra”.

Come si possono diminuire gli errori individuali?

“La situazione di Spinazzola è sfortuna, non ci si può lavorare. Sulle palle ferme oggi abbiamo sbagliato, anche perché prima del gol subito abbiamo fallito un’occasione simile con Mancini. Oggi abbiamo sbagliato ma lavoriamo per migliorare”.

I giocatori sono più liberi e determinati, attaccano meglio l’area di rigore. La squadra oggi non si è disunita

“Dopo il gol subito non è facile riprenderla contro una squadra come l’Inter, ma questa ha dimostrato la voglia dei ragazzi in questo periodo. Con questo modulo abbiamo più possibilità di uscire palla al piede dalla difesa. A volte usciamo bene in contropiede veloce”, le sue parole riprese da vocegiallorossa.it.