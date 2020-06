Roma, Fonseca: "Mi piacciono le squadre di Guardiola. E a lui piacciono le mie"

vedi letture

"Mi piacciono molto le squadre di Guardiola, le guardo con molta attenzione". Così Paulo Fonseca parlando dei tecnici che ammira e non solo, durante l'intervista concessa oggi al quotidiano portoghese Publico: "E anche a Guardiola piacciono molto le mie squadre. Questo ha a che fare con il coraggio che abbiamo avuto nei giochi contro di lui. Posso farvi un esempio. Nel mio caso, mi dà piacere quando gli altri allenatori hanno coraggio di dirlo e, anche se non vinciamo, dobbiamo valorizzare e lodare coloro che hanno questo coraggio. In Italia, per esempio, ho perso contro il Sassuolo, che è una squadra molto coraggiosa e che ha un allenatore molto forte. Contrariamente a quanto si fa, bisogna dare credito agli altri. Va bene lodare o riconoscere quando gli altri sono stati migliori".

La tua idea è quella di rimanere a Roma per un lungo periodo?

"Sono estremamente felice a Roma. Amo il club, amo i tifosi, amo la città. Mi piacerebbe restare per molti anni, è un club enorme. Non è facile trovare una passione così grande come qui a Roma".

E Justin Kluivert, è bravo come suo padre Patrick?

"Sono diversi. Papà era un grande giocatore, un grande attaccante. Justin ha le qualità per essere un giocatore dello stesso livello. È uno dei giovani su cui la Roma conta per il futuro".