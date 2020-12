Roma, Fonseca: "Milanese titolare in Europa. Potrebbero giocare anche altri giovani"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa in vista dell'ultima partita del Gruppo A di Europa League contro il CSKA Sofia: "Domani inizierà titolare Milanese. Noi vorremmo avere l'opportunità di far giocare altri giovani durante la partita. E' anche un'opportunità per migliorare le condizioni fisiche di alcuni giocatori come Diawara e Smalling".