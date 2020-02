vedi letture

Roma, Fonseca: "Mkhitaryan può giocare ovunque. Diawara? Settimana decisiva"

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Roma, Paulo Fonseca, allenatore giallorosso, ha parlato anche di Henrikh Mkhitaryan. "Miki è un giocatore molto importante e con una capacità di decisione buona. Può giocare come ala che entra entro al campo e come trequartista. Può fare l'interno a centrocampo. Può giocare anche come portiere (ride, ndr). Come sta Diawara? E' una situazione migliora giorno per giorno. Questa settimana può essere decisiva. Tutti i giorni parlo con lui e il medico e la sua evoluzione continua. Speriamo prossima settimana possa iniziare ad allenarsi con noi per capire realmente come sta. Il segnale è molto positivo".