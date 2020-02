vedi letture

Roma, Fonseca: "Momento difficile, ma sono fiducioso. In bocca al lupo all'Atalanta per l'Europa"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato così il ko subito contro l’Atalanta: “Penso sia stata una partita con poche occasioni da gol per entrambe, giocare in questo campo non è facile. Nel primo tempo abbiamo disputato una buona gara difensiva, nella ripresa abbiamo preso due gol da due palle ferme e abbiamo accusato questo momento, penso che abbiamo fatto cose positive in questa partita perché qui non è facile giocare, ho visto dei segnali positivi che mi danno fiducia per il futuro”.

L’Atalanta sembrava avere una marcia in più sotto il profilo atletico. È preoccupato?

“Sì ma sono fiducioso. Mancano 14 partite e io continuo a credere nelle capacità della squadra. Penso che la squadra debba essere sempre corta, am il gioco è cambiato dopo i due gol dell’Atalanta. Poi è normale che la squadra si sia allungata. Abbiamo controllato sempre bene difensivamente. Oggi l’Atalanta ha creato meno del solito e anche per questo sono fiducioso”.

Cosa c’è dietro al calo nel 2020?

“È vero che abbiamo diversi problemi con gli infortuni, ma non ci sono scuse. Non è facile giocare contro l’Atalanta e penso che la squadra abbia fatto buone cose difensivamente. È vero che non siamo in un momento positivo, non possiamo dire il contrario. Parlano i risultati, ma io devo essere il primo a credere che questo momento negativo si possa cambiare”.

Roma bene nel primo tempo, poi è sparita.

“Il problema è che abbiamo preso due gol in nove minuti e non è facile, poi la squadra ha reagito bene ma siamo in un momento dove al minimo errore veniamo puniti. Abbiamo sbagliato alcuni dettagli e abbiamo preso due gol che hanno compromesso la partita. Abbiamo fatti gol, il problema in questo momento sono i gol che prendiamo. Penso che in questo momento abbiamo più preoccupazioni per la difesa che per l’attacco”.

Possibile la difesa a tre nella Roma?

“Abbiamo giocato a tre in altre partite, penso che in questo momento non abbiamo bisogno di giocare a tre, ma sicuramente è un modulo che possiamo utilizzare. Faccio l’in bocca al lupo per la prossima partita dell’Atalanta contro il Valencia”.