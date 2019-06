© foto di Federico Gaetano

Il mercato della Roma deve ancora prendere il via ma i contatti tra la dirigenza e il tecnico Paulo Fonseca sono costanti, in vista delle prossime trattative per rinforzare la rosa per la prossima stagione. In questo senso l'allenatore è atteso per la prossima settimana nella Capitale e verrà poi presentato alla stampa prima della partenza per il ritiro a Pinzolo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.