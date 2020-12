Roma, Fonseca: "Nessun dramma dopo Napoli. La squadra non ha ragioni per essere depressa"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Young Boys:"E' importante capire quello che non abbiamo fatto bene nella gara contro il Napoli, ma senza fare drammi e senza essere depressi. Questo è il clima che c'è fuori, non deve entrare nello spogliatoio. La squadra ha capito cosa è successo ed è in fiducia. Il ko non ha cambiato niente e non abbiamo ragioni per non avere fiducia".