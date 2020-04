Roma, Fonseca: "Niente stipendio per diversi mesi: così aiutiamo la società"

Nel corso dell’intervista rilasciata ai media russi nelle scorse ore, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato anche delle decisioni prese dal suo staff per far fronte all’emergenza Coronavirus: “Bisogna capire che ora tutti stanno vivendo un momento molto difficile. Lo staff tecnico e io abbiamo deciso di aiutare il club in questo modo. Per diversi mesi rinunceremo ai nostri stipendi. Questo è il modo migliore per aiutare la società. Speriamo invece di poterci allenare insieme dal 18 maggio, per ora nessuno è sicuro che il campionato riparta”.