Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Borussia Mönchengladbach, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha annunciato ai microfoni di 'Sky' che domani il centravanti bosniaco Edin Dzeko scenderà in campo dal primo minuto, nonostante non sia al meglio fisicamente e costretto a scendere in campo con una mascherina protettiva: "Le partite in Europa League sono aperte in genere, loro sono una squadra molto forte, prima in classifica in Germania. È una squadra aggressiva, molto forte in contropiede: mi aspetto una partita aperta. Non abbiamo altri giocatore, deve giocare Dzeko anche se non è al massimo: è difficile giocare con la maschera. È complicato lavorare con tanti infortunati, ma penso che sia un momento importante e dobbiamo lavorare tanto e di più, ma soprattutto dobbiamo restare uniti".