Roma, Fonseca: "Non avevo scelta, era impossibile rischiare Pellegrini dall'inizio"

vedi letture

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport della scelta di lasciar fuori, almeno inizialmente, Lorenzo Pellegrini dall'undici titolare che ha affrontato la Sampdoria: "Non avevo altre possibilità, è stato infortunato e ha fatto solo 3-4 allenamenti con noi. Non potevo rischiarlo in questo momento. E' entrato bene con quel passaggio per Dzeko".