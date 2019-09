Roma, Fonseca: "Non è facile vincere fuori casa, Dzeko importante"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la vittoria di Lecce, il tecnico della Roma Fonseca è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Non abbiamo vinto contro l'Atalanta ma questa squadra ha un'idea forte di gioco. Non è facile vincere fuori casa e per noi sono tre punti importanti, è difficile giocare fuori e potevamo fare 5-6 gol. Nel secondo tempo il Lecce non ha avuto occasioni da gol e abbiamo fatto una buona partita. Il Lecce ha avuto qualche contropiede, dove noi non eravamo preparati ma nello spogliatoio abbiamo parlato e ho spiegato che non ci potevamo permettere questa situazione. Dzeko? E' un grandissimo giocatore, molto importante per noi. Il Lecce si è abbassato molto, non avevamo spazio ed è stato difficile per lui ma nel momento giusto ha segnato".