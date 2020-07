Roma, Fonseca: "Non era facile giocare contro la Fiorentina, fanno bene contro le big"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Roma TV al termine del match vinto oggi contro la Fiorentina:

Nelle ultime partite la Roma sta segnando molti gol...

“Abbiamo molte occasioni per segnare, giocare contro la Fiorentina non è facile, loro non perdevano da 6 partite e fanno sempre bene contro le grandi. Chiudono gli spazi e hanno grandi giocatori, ma oggi con pazienza abbiamo creato molte occasioni da gol”.

La squadra ha avuto carattere.

“Non abbiamo avuto molti problemi dietro, se non sulle palle ferme. Abbiamo fatto bene in fase di recupero del pallone, ma penso che in attacco è difficile trovare spazio per fare contro una squadra come la Fiorentina”.

I difensori centrali stanno facendo bene, ma c’è da migliorare qualcosa sulle palle ferme...

“Non è normale sbagliare così tanto sulle palle ferme, l’abbiamo fatto anche con l’inter. Ci stiamo lavorando ma dobbiamo fare meglio. Con questo modulo abbiamo la possibilità di pressare più alto e di marcare con i nostri difensore centrali che sono forti. In attacco anche abbiamo qualità, con Mancini che è bravo in fase offensiva”.

Da quale reparto si aspettava che facesse un po’ meglio?

“A volte possiamo far circolare la palla più velocemente, magari giocandola più avanti e trovare la squadra avversaria più aperta: lo abbiamo fatto nel primo tempo. Poi non mi è piaciuto il gol che abbiamo preso, dobbiamo continuare a lavorare su questo e fare meglio, anche perché è lo stesso errore commesso con l’Inter”.

Ora la Roma sembra essere una squadra più fisica e brava a recuperare il pallone...

“Mi è piaciuta la squadra nel momento del pressing, non abbiamo mai lasciato la Fiorentina creare situazioni da gol. Siamo forti nei duelli, è importante farlo sempre, così i giocatori vincono i duelli. Ora abbiamo fiducia, la squadra sa che pressando alto ha più chance di recuperare il pallone. Con 3 difensori centrali è possibile lavorare così: possiamo fare bene. Ora pensiamo solo al Torino”.