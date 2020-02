Roma, Fonseca: "Non mi aspettavo questa partita dopo la Lazio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Roma TV al termine del match perso per 4-2 sul campo del Sassuolo:

Cosa è successo oggi?

“Non abbiamo giocato nel primo tempo, la squadra ha giocato meglio nel secondo tempo, ma era tardi. Non possiamo sbagliare tanto difensivamente come fatto nel primo tempo”.

Qual è stato il nodo del match?

“Abbiamo lasciato spazi tra la linea difensiva e il centrocampo quando abbiamo iniziato la pressione alta, e dopo ogni volta che arrivavano in porta segnavano. Abbiamo perso l’equilibrio in quel momento”.

Dove è stato il problema?

“Il problema è stato quando andavamo a fare il pressing. Se lasciamo costruzione al Sassuolo è difficile: abbiamo provato a fare il pressing, ma quando Cristante andava più alto era un problema. Dopo loro hanno attaccato in contropiede con giocate individuali non abbiamo fatto bene”.

Dopo 7 minuti la squadra ha lasciato il campo

“Io penso che abbiamo iniziato bene, ma quando abbiamo preso il primo gol abbiamo perso l’equilibrio. Poi al secondo gol lo abbiamo totalmente perso, lasciando spazio al Sassuolo, che è una bella squadra”.

Nella ripresa c’è stata una reazione

“Dopo l’intervallo in cui abbiamo parlato la squadra aveva un’altra intensità, è difficile capire perché la squadra nel primo tempo non ha giocato. È una questione di aggressività per me. Nel momento in cui perdevamo palla e dovevamo recuperare le marcature abbiamo fatto meglio nella ripresa. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, non possiamo prendere questi gol”

È più preoccupato o più sorpreso?

“Dopo questo risultato sono molto preoccupato e un po’ sorpreso. Dopo la partita con la Lazio non mi aspettavo questo risultato”.