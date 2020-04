Roma, Fonseca non rinuncerà a Kolarov. E il futuro potrebbe essere in società

Nonostante le voci di ridimensionamento per quanto riguarda il monte ingaggi e alle potenziali pretendenti, Aleksandar Kolarov non ha nessuna intenzione di lasciare la Roma nel corso della prossima sessione di mercato e Fonseca la vede esattamente allo stesso modo. Per il tecnico portoghese, l'esterno mancino resta fondamentale ed è per questo che è contento della sua probabile conferma in vista del prossimo campionato. Tra l'altro per il serbo potrebbero anche aprirsi le porte della dirigenza una volta terminata la carriera da calciatore, sintomo che il rapporto con i giallorossi è decisamente saldo e forte. A riportarlo è Tuttosport.