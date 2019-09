© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sconfitta interna per la Roma di Paulo Fonseca contro l'Atalanta. Sui perché dello stop il tecnico lusitano ha spiegato dai microfoni di SkySport:"Passo indietro sul piano del gioco? Si tratta di un gioco diverso da quello degli altri, l’Atalanta ha meritato la vittoria ed ha giocato bene con marcature uomo a uomo a tutto campo, noi non ci siamo riusciti. Non siamo mai riusciti a controllare la palla, è molto difficile giocare con una marcatura così. Sappiamo che i loro giocatori sono molto pericolosi e noi abbiamo preparato due sistemi di gioco, abbiamo cambiato perché l’inizio è stato difficile, dopo la squadra è diventata più sicura ma nel secondo tempo non abbiamo fatto ciò che dobbiamo fare. L’occasione sprecata da Zaniolo? Abbiamo avuto alcune opportunità ma l’Atalanta ha fatto contropiedi pericolosi. Se avessimo fatto gol sarebbe stato tutto diverso, ma con tutta sincerità devo dire che non abbiamo fatto una buona partita. Il secondo gol? Devo guardare meglio l’azione, non abbiamo fatto ciò che dobbiamo fare e sul primo gol abbiamo perso la palla in fase di costruzione. Il problema maggiore è la continuità? Non abbiamo vinto ma domani è un altro giorno, dobbiamo continuare così, anche quando abbiamo fatto tre vittorie di fila dicevo lo stesso, è un campionato molto molto difficile".