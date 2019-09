Roma, Fonseca: "Non sono totalmente soddisfatto, male il 1° tempo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Roma TV dopo il rotondo successo ottenuto con il Basaksehir: "Una bella vittoria ma non mi è piaciuto il primo tempo, totalmente diverso da quello che voglio dalla squadra. Due tempi completamente diversi, si è visto nel secondo cosa chiedo, con pressing, velocità nel girare palla e occupare gli spazi, ma devo dire che non mi è piaciuto il primo tempo. Normale quando si cambiano tanti giocatori che qualcuno non capisca perfettamente cosa vogliamo, ma importante vincere con quattro gol e potevamo segnare molto di più nel secondo tempo. Però dobbiamo riflettere perché il primo tempo non è ciò che voglio dalla squadra. Pastore? Nel primo tempo non ha capito bene che spazio deve occupare, nel secondo è andata molto meglio. Come sappiamo tutti è un giocatore che ha bisogno di giocare, di ritmo, ha avuto alcuni buoni momenti in partita. Il perché dell’inizio sottotono? Non avevamo l’intensità necessaria specialmente nel pressing, la squadra era molto lunga e con molti spazi tra le linee, non abbiamo fatto ciò che abbiamo allenato. Per questo non sono totalmente soddisfatto, bisogna riflettere su questo primo tempo. Qualche giocatore ha debuttato oggi e non ha ancora l’intensità necessaria, ma sono soddisfatto con tutti capendo la situazione individuale di ognuno, però dobbiamo parlare di questo problema. La gara con il Bologna? Sarà molto importante, è una squadra forte e non avremo molto tempo per recuperare".