Roma, Fonseca ora può scegliere: ecco i sette personaggi in cerca di una maglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fonseca incrocia le dita e riscopre l’abbondanza. Non in tutti i reparti sia chiaro, ma almeno sulla trequarti al rientro dalla sosta avrà più soluzioni a disposizione. Ieri, infatti, il primo allenamento in gruppo di Pellegrini e Mkhitaryan, entrambi fermi dalla gara di Lecce. Oggi l’ultima seduta della settimana, prima di godere di due giorni di riposo, poi la ripresa fissata per lunedì pomeriggio e che darà il via alla settimana che accompagnerà la Roma alla sfida con il Brescia del 24 novembre. Chiaramente con la squadra di Grosso e subito dopo con il Basaksehir difficilmente vedremo Pellegrini e Mkhitaryan titolari, ma quantomeno potranno rientrare nelle turnazioni del tecnico portoghese.

ALTERNATIVE - Due mesi dopo l’ultima gara ufficiale, la loro condizione non potrà essere ottimale, ma fino a Natale saranno sette le partite e dunque Fonseca avrà bisogno di tutti per raggiungere anche il primo obiettivo di stagione: i sedicesimi di Europa League. Per farlo potrà contare su sette calciatori per tre maglie: un po’ come nei “Sei personaggi in cerca d’autore" di Pirandello, ma con un uomo in più. Da Kluivert a Zaniolo, passando per Under, Perotti, Pastore, Pellegrini e Mkhitaryan. L’ex Shakhtar ha l’imbarazzo della scelta e qui sta il difficile. Perché è vero che nell’emergenza ha tirato fuori il meglio da tutti, ma per un allenatore diventa più complicato quando è chiamato a fare anche delle scelte scomode. Il gioco delle coppie vede a sinistra il ballottaggio Kluivert-Perotti, mentre al centro quello Pastore-Pellegrini e a destra Zaniolo-Under. Mkhitaryan, invece, è il jolly e può ricoprire tutte le posizioni della trequarti.

GERARCHIE - Fonseca potrà finalmente cambiare in base all’avversario e al momento di forma dei calciatori a disposizione. Il tutto con un occhio sempre rivolto all’equilibrio trovato in queste ultime partite grazie allo slittamento di Mancini a centrocampo e ai ripiegamenti delle due ali (Zaniolo e Kluivert). L’impressione è che delle gerarchie siano state decise e che per Under e Perotti sarà più complicato trovare spazio rispetto a Mkhitaryan e Pellegrini visto che il sette giallorosso potrebbe abbassarsi anche in mediana al fianco di Veretout. Insomma, come direbbe lo scrittore Deepak Chopra: “Quando si effettua una scelta, si cambia il futuro” e chissà che tipo di futuro determinerà Fonseca per la Roma con le sue decisioni.