Roma, Fonseca: "Orgoglioso, meritavamo il gol. Dzeko con Mayoral? È una soluzione"

Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro il Sassuolo in 10 contro 11: “Orgoglioso dei ragazzi, in inferiorità abbiamo fatto molto bene e creato le occasioni migliori. Abbiamo avuto buona organizzazione difensiva, il Sassuolo è una grande squadra e non ha praticamente avuto palle gol".

Le è piaciuto l’arbitraggio?

“No. Gli episodi parlano da soli, non ho capito tante cose. Il primo giallo di Pedro non l’ho capito, poi come può essere solo da giallo il fallo su Pellegrini? Capisco che l’arbitro possa non vedere, ma c’è il Var. E poi poteva esserci un rigore per noi. La mia espulsione? Gli ho detto che non capivo il giallo di Pedro e che tanti falli nostri erano stati sanzionati con l’ammonizione, niente di più”.

Vi è mancato un po’ di cinismo? Un po’ di Dzeko, forse

“Dzeko ha fatto un grande lavoro in fase difensiva, è stato fermo tanto tempo ma ha lavorato tanto per la squadra. Nel secondo tempo avremmo meritato di segnare”.

Possono giocare insieme Dzeko e Mayoral?

“Può essere una soluzione. Borja è in crescita, oggi abbiamo cambiato modo di difendere. Pedro era a lato di Dzeko, l’importante era non fare giocare il Sassuolo”.

Oggi si è visto il carattere che era mancato a Napoli.

“E’ facile capire cos’è successo a Napoli, mentre con lo Young Boys e oggi abbiamo giocato: è stata una prova importante”.