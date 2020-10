Roma, Fonseca: "Pellegrini importante per noi, può giocare in diverse posizioni"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Benevento, il tecnico della Roma Paulo Fonseca parla anche di Lorenzo Pellegrini: "Può giocare in diverse posizioni. Contro l'Hellas ha fatto lo stesso ruolo che ha fatto in Nazionale. E' un giocatore che in queste tre gare ha fatto bene. Non c'è alcun dubbio che Pellegrini sia importante per noi. In questo sistema che adottiamo può fare il mediano, come ala interna e in diverse posizioni"

