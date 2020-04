Roma, Fonseca: "Pellegrini può diventare capitano. Zaniolo? Indicazioni positive"

vedi letture

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato oggi ai microfoni di Sky Sport: “Pellegrini ce la farà a diventare capitano? Onestamente sì. Penso che Lorenzo ha un carattere forte per essere il capitano. In questo momento abbiamo Dzeko, ma penso che in futuro Pellegrini ha tutte le qualità per essere il capitano della Roma, come ha detto Totti”.

Su Zaniolo: “Ho parlato con il dottore e le indicazioni sono molto positive. Penso che stia recuperando molto bene”.

Chiosa sulla possibile riduzione degli ingaggi: "Penso che dobbiamo essere pronti per aiutare in questo momento difficile. Nella Roma, allenatore e giocatori siamo pronti ad aiutare. Dobbiamo essere sensibili, è un momento troppo difficile per tutti".