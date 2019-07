Roma, Fonseca: "Pellegrini, Veretout e Diawara hanno bisogno di tempo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Terminato il terzo test stagionale contro il Gubbio, Paulo Fonseca è stato intervistato da Roma TV:

Soddisfatto della squadra in questa terza amichevole?

"Già sapevamo che avremmo sentito il lavoro fisico che abbiamo fatto in settimana, faceva molto caldo ma la risposta è stata buona. Ci sono molte cose da migliorare, è l'inizio di un percorso".

Terza settimana di ritiro, come ha visto la squadra al termine della terza settimana?

"Già si notano alcuni principi che abbiamo allenato, ci sono molte cose da migliorare specialmente in difesa, l'intensità e la velocità di reazione. Ci serve ancora tempo,la squadra sta reagendo bene e la risposta dei ragazzi è stata buona contro un avversario di livello rispetto alle due squadre affrontate in precedenza".

Commenti sulla prova di Diawara?

"Diawara è arrivato da pochi giorni, ha avuto una sosta breve, abbiamo cercato soprattutto con delle immagini di spiegargli cosa vogliamo da lui. Una risposta positiva come prima partita, servirà tempo e giocatori come Cristante, Nzonzi e Pastore sono più avanti. Pellegrini, Veretout e Diawara hanno bisogno di tempo".

Ricerca insistita per l'ampiezza di gioco. Un caso o un tratto caratteristico?

"L'avversario ci ha sorpreso per l'organizzazione tattica, abbiamo spesso giocato per vie esterne, soprattutto quando non ci sono spazi interni. Sarà una variante contro squadre organizzate che non concedono spazio".

Dove è soddisfatto, più in fase offensiva o in quella di non possesso?

"Ancora non gestiamo ogni fase di gioco ma siamo ancora all'inizio, già si vede un'idea collettiva. La squadra migliorerà molto prima dell'inizio del campionato".